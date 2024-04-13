تراند اليوم : شاهد.. استيلاء قوات كوماندوز إيرانية على سفينة إسرائيلية قرب مضيق هرمز

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مداهمة قوات كوماندوز سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة مروحية اليوم السبت.

أظهر الفيديو الهجوم الذي أبلغت عنه في وقت سابق عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط أن إيران نفذت الهجوم على السفينة في ظل الصراع بين طهران والغرب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

ومن المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن. Zodiac Maritime هي جزء من مجموعة Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.