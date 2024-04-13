تراند اليوم : أول تعليق لإسرائيل على استيلاء إيران على سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي قرب ⁧‫مضيق هرمز

صحيفة الخليج 365: علق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على استيلاء إيران على سفينة شحن تجارية مملوكة جزئيا لملياردير إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز اليوم السبت.

وقال، دانيال هاغاري، "إن إيران تمول وتدرب وتسلّح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

وأضاف في بيان مصور، اليوم السبت، أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، قاموا بتوسيع هذا الصراع إلى صراع عالمي، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر.

واتهم إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب؛ فالنظام في إيران يغذي الحرب في أوكرانيا وخارجها.

وشدد على أن طهران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر.

ووثق مقطع فيديو مداهمة قوات كوماندوز سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة مروحية اليوم السبت.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.