تراند اليوم : أول رد من شركة "همزة العقارية" على ادعاء شخص حول مسؤوليتهم عن تصدع جدران منزله وتسرب المياه بداخله

صحيفة الخليج 365: أصدرت شركة همزة العقارية، بيانا، ردت خلاله على ادعاء أحد الأشخاص بشأن مسؤولية الشركة عن إشكالات البناء في المنزل الخاص به، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة وأن الشركة ليست المقاول أو مالك العقار، وإنما وسيط عقاري فقط.

وسيط عقاري

وقالت الشركة خلال البيان: "لقد ساءنا في شركة همزة العقارية ما تم نشره من أحد الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي حيال ادعائه أننا المسؤولين عن إشكالات البناء في المنزل الخاص به، وإننا إذ يؤسفنا ما رأيناه في الفيديو، ونسأل الله السلامة له ولعائلته، إلا أننا نؤكد بأننا

كشركة همزة العقارية لسنا المقاول أو مالك العقار، وإنما وسيط عقاري فقط".

القانون

وتابعت: "وعليه تحتفظ الشركة بكافة حقوقها القانونية - حيال نشر المحتوى المسيء لنا بالذهاب إلى الجهات القانونية وفق الأنظمة والتعليمات بما يكفله النظام في وطننا

الغالي".

التعليقات المسيئة

وأضافت: " راجين منكم عدم الانجرار خلف التعليقات المسيئة دون التبيّن من صحة الواقعة، علما أننا آسفين لأننا سنقوم برصد كل تعليق أو إساءة للشركة لاتخاذ الإجراء النظامي حيالها بما تكفله الأنظمة والقوانين المرعية للجميع".

تصدعات

وكان مواطن نشر مقطع فيديو، كشف خلاله عن وجود تصدعات في الجدران والسقف وتسرب المياه داخل منزله.

اعتذار

كما وثق المواطن مقطع فيديو آخر أكد خلاله أن شركة همزة العقارية لم تقم ببناء العقار وإنما هي مجرد وسيط.

وقال: "أخطأت وذكرت اسم الشركة، ولكن الشركة لم تقم ببناء المنزل، وكانت مجرد وسيط عقاري بيني وبين المالك".