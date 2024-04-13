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تراند اليوم : بعدما اشترى لها سيارة وشقة في دبي.. بالفيديو: المهندسة دنيا تكشف سبب فسخ خطبتها من مواطن سعودي

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صحيفة الخليج 365: كشفت المهندسة دنيا عن سبب فسخ خطبتها من مواطن سعودي.

وقالت خلال مقطع فيديو: " ميزانيته لا تناسبني، مثلا طلبت منه يكتب لي بيت في دبي باسمي، ووجدته كتب شقة في دبي باسمي، وليس بيت".

وتابعت: " اشترى لي ساعات وأغراض وسيارة مرسيدس جي ال سي، ولكن ما كان يشتري النوع الذي أريده، يشتري أقل طبقة، وقلت له خلاص فركش".

وأردفت: " يقول عندي زوجتي و 7 عيال، وهذا حجم مقدرتي، وبعد كام شهر بشتري لك فيلا، قلت له خلاص والخطبة ما في أمل".

وأضافت: " ما راح أرضى بالقليل وإذا عمره بنهاية الأربعينيات وأنا عمري 25، وأنا أقدر اختار الشخص المناسب أكثر".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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