تراند اليوم : بعدما اشترى لها سيارة وشقة في دبي.. بالفيديو: المهندسة دنيا تكشف سبب فسخ خطبتها من مواطن سعودي

صحيفة الخليج 365: كشفت المهندسة دنيا عن سبب فسخ خطبتها من مواطن سعودي.

وقالت خلال مقطع فيديو: " ميزانيته لا تناسبني، مثلا طلبت منه يكتب لي بيت في دبي باسمي، ووجدته كتب شقة في دبي باسمي، وليس بيت".

وتابعت: " اشترى لي ساعات وأغراض وسيارة مرسيدس جي ال سي، ولكن ما كان يشتري النوع الذي أريده، يشتري أقل طبقة، وقلت له خلاص فركش".

وأردفت: " يقول عندي زوجتي و 7 عيال، وهذا حجم مقدرتي، وبعد كام شهر بشتري لك فيلا، قلت له خلاص والخطبة ما في أمل".

وأضافت: " ما راح أرضى بالقليل وإذا عمره بنهاية الأربعينيات وأنا عمري 25، وأنا أقدر اختار الشخص المناسب أكثر".