تراند اليوم : شاهد.. مشجعة تحتضن حارس مرمى إيراني وسط الملعب.. والشرطة تهاجم اللاعب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، قيام مشجعة إيرانية باحتضان حسين حسيني حارس مرمى فريق الاستقلال، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الاستقلال وفريق المنيوم أراك، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيراني.

وأظهر الفيديو المشجعة ترتدي ملابس كاجوال وبدون حجاب، وتمكنت من اختراق الحواجز ووصلت إلى أرضية الملعب من أجل مقابلة ومحاولة معانقة الحارس.

وأبان الفيديو، الحارس وهو يتجاوب مع المشجعة، واحتضنها فيما تدخلت الشرطة، وقامت بإخراج الحارس بالقوة من الملعب، وسط حالة غضب وصيحات استهجان من قبل الجماهير بسبب ما قامت به العناصر الأمنية.

وأبان الفيديو، لاعب آخر يخلع التيشيرت الذي يرتديه، ويهديه للفتاة، التي خرجت عبر أحد الحواجز ناحية المدرجات.