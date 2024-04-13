أجواء الفرح والبهجة تعانق زوار فعالية «مكة تعايدنا»

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وتجول الزوار في أركان الفعالية التي تحوي عددا من الأنشطة الثقافية والترفيهية، كمعرض الوحي الذي يقدم قصة الوحي ونزول القرآن الكريم، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة الذي يسلط الضوء على طرق الحج عبر التاريخ، وعروض الفنون الشعبية، مثل شعر المحاورة والتعشير والمجرور.
وخصصت الفعالية مساحة واسعة للترفيه للأطفال، تشمل فعاليات ومسابقات وألعابا وهدايا، ومسرح النور، ومتنزه «من العايدين»، كما تضم الفعالية أكثر من 14 برنامجا مختلفا، يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.
وتفتح الفعالية أبوابها للزوار مجانا، ويتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 15 ألف زائر يوميا، تقدم لهم تجربة مميزة مليئة بالبهجة والفرح خلال عيد الفطر المبارك.
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