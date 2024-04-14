التعليم بمنطقة الرياض يحدد موعد بدء الدوام الصيفي بعد عيد الفطر المبارك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن موعد بدء الدوام الصيفي للمدارس في المنطقة. وأوضحت أن الدراسة ستستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الإدارة إلى أن بداية الإصطفاف الصباحي ستكون في تمام الساعة 6:15 صباحًا، فيما ستنطلق الحصة الأولى في الساعة 6:30 صباحًا.