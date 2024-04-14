إلغاء رحلة طيران من الرياض إلى القريات ورجوع الطائرة تزامنا مع إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر حسابها على منصة “إكس ” عن إلغاء رحلة داخلية من الرياض إلى القريات، وذلك بسبب إغلاق الأجواء الأردنية. تم اتخاذ هذا القرار تزامنا مع إعلان الطيران المدني في الأردن بإغلاق الأجواء لجميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت اعتبارًا من الساعة 11 مساءً.

وعلى إثر ذلك، تمت إعادة الطائرة إلى مطار الرياض. ومن المتوقع أن يستمر إغلاق الأجواء الأردنية لعدة ساعات في المستقبل القريب.