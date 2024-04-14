اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. سقوط صواريخ إيرانية على منطقة قريبة من منزل في إسرائيل ومقتل طفل إسرائيلي

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو سقوط صواريخ إيرانية على منطقة قريبة من أحد المنازل في إسرائيل.

وحسب معلومات، أسفرت الضربة عن مقتل طفل إسرائيلي يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث سقطت الصواريخ على منطقة قريبة من منزل الطفل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا