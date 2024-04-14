تراند اليوم : شاهد.. سقوط صواريخ إيرانية على منطقة قريبة من منزل في إسرائيل ومقتل طفل إسرائيلي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو سقوط صواريخ إيرانية على منطقة قريبة من أحد المنازل في إسرائيل.

وحسب معلومات، أسفرت الضربة عن مقتل طفل إسرائيلي يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث سقطت الصواريخ على منطقة قريبة من منزل الطفل.