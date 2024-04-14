تراند اليوم : تعليق بايدن على الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة

صحيفة الخليج 365: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي ساعد إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة من إيران التي تستهدف إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع مجموعة السبع لرد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني.

وفي بيان له قال بايدن: "في وقت سابق من اليوم، شنت إيران – ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق – هجوما جويا غير مسبوق ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل. وإنني أدين هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة."

وأضاف البيان: "بناءً على توجيهاتي، ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، قام الجيش الأميركي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي. وبفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة الاستثنائية التي يتمتع بها أفراد جنودنا، ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا."

وأكد بايدن في بيانه أن صد الهجمات الإيرانية تقدم رسالة واضحة لإيران أنها لا تستطيع تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال.