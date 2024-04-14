تراند اليوم : أول تعليق أمريكي على الهجوم الإيراني على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة كانت على معرفة سابقة بموعد الرد الإيراني على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، إضافة إلى مواقع الصواريخ والمسيرات الإيرانية منذ صباح السبت.

وأضاف المصدر أن عددا من دول في المنطقة نصحت الولايات المتحدة بضرورة إقناع إسرائيل عدم الرد على الهجوم الإيراني، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أن واشنطن قامت بإبلاغ ما لديها من معلومات لإسرائيل وعدد من الدول الصديقة، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها قلق كبير من رد إسرائيل على إيران وتفاقم الأوضاع في المنطقة.