تراند اليوم : أول تعليق من "ترامب" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: علق المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأميركي السابق، خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في مستهلّ خطاب له أمام أنصاره: "شعب إسرائيل يتعرض لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفًا كبيرًا".

وأشار ترامب إلى أن هذا لم يكن ليحدث لو كنا في السلطة، مضيفاً "أنتم تعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك، والجميع يعلم". واعتبر أن "الضعف الذي نظهره لا يمكن تصوّره، ولم يكن ينبغي أن يحدث هذا الهجوم".

وأطلقت إيران وابلاً من الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه إسرائيل مساء السبت، ردا على قصف قنصليّتها في دمشق.