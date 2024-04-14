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تراند اليوم : كاتب عراقي يقارن بين خسائر إيران بـ "طائرة واحدة".. وخسائر إسرائيل بعد استهدافها بمئات المسيرات والصواريخ الإيرانية

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صحيفة الخليج 365: علق الكاتب العراقي المقيم في السويد "علي الجابري" على ضعف الرد الإيراني على إسرائيل رغم استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال الجابري عبر حسابه على منصة إكس: طائرة واحدة قتلت سليماني والمهندس وعدد من مساعديهم، وطائرة واحدة قتلت محمد رضا زاهدي و 5 إداريين عسكريين إيرانيين.

في المقابل أشار إلى أن إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و 36 صاروخ كروز و 110 هبوطًا على الأرض ولم تقتل إسرائيليًا واحدًا.

وختم الجابري تغريداته قائلا: المصيبة أن الفريق الإيراني يعتبر ما تحقق نصراً عظيماً.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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