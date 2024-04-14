تراند اليوم : كاتب عراقي يقارن بين خسائر إيران بـ "طائرة واحدة".. وخسائر إسرائيل بعد استهدافها بمئات المسيرات والصواريخ الإيرانية

صحيفة الخليج 365: علق الكاتب العراقي المقيم في السويد "علي الجابري" على ضعف الرد الإيراني على إسرائيل رغم استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.
وقال الجابري عبر حسابه على منصة إكس: طائرة واحدة قتلت سليماني والمهندس وعدد من مساعديهم، وطائرة واحدة قتلت محمد رضا زاهدي و 5 إداريين عسكريين إيرانيين.
في المقابل أشار إلى أن إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و 36 صاروخ كروز و 110 هبوطًا على الأرض ولم تقتل إسرائيليًا واحدًا.
وختم الجابري تغريداته قائلا: المصيبة أن الفريق الإيراني يعتبر ما تحقق نصراً عظيماً.