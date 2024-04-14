تراند اليوم : الكشف عن هوية منفذ هجوم سيدني الذي طعن عدد من الأشخاص داخل مول في أستراليا

ترجمة حصرية: كشفت وسائل إعلام أسترالية، عن هوية منفذ هجوم سيدني الذي طعن عدد من الأشخاص داخل مول في أستراليا.

وقالت إنه تم التعرف على منفذ هجوم الطعن الإرهابي الجماعي في سيدني، وهو المواطن الأسترالي جويل كاوتشي، البالغ من العمر 40 عامًا، مبينة أن القاتل من سكان ولاية كوينزلاند، وانتقل إلى سيدني قبل شهر قادمًا من بريزبان؛ فيما لم يتم الكشف عن دوافع الجريمة.

وأوضحت أنه تم التعرف على الشخص الذي تصدى لمنفذ هجوم سيدني الذي كان يحمل سكينًا على السلم الكهربائي في ويستفيلد بوندي جانكشن، وهو سيلاس ديسبرو، من أصول أوكرانية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الجدير بالذكر شهد مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، السبت، حادث طعن أسفر عن سقوط ضحايا وسط حالة استفار أمني من الشرطة الأسترالية.