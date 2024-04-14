تراند اليوم : الحرس الثوري الإيراني: أهداف الهجوم على إسرائيل تحققت بنجاح

صحيفة الخليج 365: قال الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إن أهداف الهجوم على إسرائيل تحققت بنجاح.

وذكر رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بأن العملية العسكرية ضد إسرائيل كانت تحذيرية فقط ولم تستهدف أي مواقع اقتصادية، متوعدا بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن طهران اتخذت معادلة جديدة مع إسرائيل وهي الرد على أي اعتداء من جهتها من الأراضي الإيرانية مباشرة.

وتابع: "على إسرائيل أن تكف عن سياساتها السابقة وإذا قامت برد فإن ردنا سيكون أقوى وأشد".

وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني بأن صواريخ كروز تمكنت من اجتياز الدفاع الدقيق والحماية المعقدة التي قامت بها إسرائيل بمساعدة أميركا في المجال الجوي العراقي والأردني وحتى سوريا، مهدداً بأن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها.