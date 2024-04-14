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تراند اليوم : بالفيديو.. المهندسة الكويتية دنيا بعد فسخ خطبتها من سعودي : حنا متعودات على العز والدلال وبالكويت ما عندنا فقير

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صحيفة الخليج 365 : نشرت المهندسة دنيا، مقطع فيديو جديد بعد إعلانها فسخ خطبتها من مواطن سعودي لأن ميزانيته لا تناسبها.

وقالت خلال الفيديو: "حنا إذا جينا نختار الزوج بالكويت معاييرنا تكون عالية، لأننا متعودات على العز والدلال، وكل بيت يشهد، هذا الشيء تشفونه في أرض الواقع أنا ما أقول شيء من الخيال.

وأضافت: "بالكويت مافيه عندنا فقير، ما عندنا شيء اسمه فقير، طبيعي كلنا عايشين في خير، ما عندنا مواطنين يشتغلون في محطات قطار ، أو محطات وقود أو محلات قهوة ، والشغل مو عيب، ولكن الحالة المادية والمعيشية المتوفرة عندنا جيدة".

واختتمت قائلة: "مايصير تقولون على أي إنسان كويتي حديث نعمة لأننا كلنا شايفين خير".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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