تراند اليوم : بالفيديو.. المهندسة الكويتية دنيا بعد فسخ خطبتها من سعودي : حنا متعودات على العز والدلال وبالكويت ما عندنا فقير

صحيفة الخليج 365 : نشرت المهندسة دنيا، مقطع فيديو جديد بعد إعلانها فسخ خطبتها من مواطن سعودي لأن ميزانيته لا تناسبها.

وقالت خلال الفيديو: "حنا إذا جينا نختار الزوج بالكويت معاييرنا تكون عالية، لأننا متعودات على العز والدلال، وكل بيت يشهد، هذا الشيء تشفونه في أرض الواقع أنا ما أقول شيء من الخيال.

وأضافت: "بالكويت مافيه عندنا فقير، ما عندنا شيء اسمه فقير، طبيعي كلنا عايشين في خير، ما عندنا مواطنين يشتغلون في محطات قطار ، أو محطات وقود أو محلات قهوة ، والشغل مو عيب، ولكن الحالة المادية والمعيشية المتوفرة عندنا جيدة".

واختتمت قائلة: "مايصير تقولون على أي إنسان كويتي حديث نعمة لأننا كلنا شايفين خير".