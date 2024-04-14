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تراند اليوم : " لا داعي للقلق…هم حبايب" .. صحفي جزائري يكشف كيف خدم هجوم إيران الفاشل إسرائيل

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صحيفة الخليج 365: علق الصحفي الجزائري وليد كبير على هجوم إيران المزعوم على إسرائيل مساء أمس.

وقال كبير قي تغريدة بحسابه في منصة إكس: هجوم ايران الفاشل خدم إسرائيل التي ستكسب تعاطفا دوليا بعد أن فقدته خلال الأشهر الأخيرة جراء ما ارتكبته من جرائم في حق شعب غزة والبداية اليوم من مجلس الأمن.

وتابع: إيران أرسلت سترة النجاة لنتنياهو الذي يعاني داخليا ، هجوم ليلة امس أثبت ضعف الترسانة الصاروخية الإيرانية التي لم تحقق أي هدف عسكري.

وأضاف: أعتقد إن إسرائيل ستستهدف مجددا أهداف إيرانية وقد تكون هذه المرة داخل العمق الإيراني .. لكن لا داعي للقلق...هم حبايب.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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