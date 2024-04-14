تراند اليوم : " لا داعي للقلق…هم حبايب" .. صحفي جزائري يكشف كيف خدم هجوم إيران الفاشل إسرائيل

صحيفة الخليج 365: علق الصحفي الجزائري وليد كبير على هجوم إيران المزعوم على إسرائيل مساء أمس.

وقال كبير قي تغريدة بحسابه في منصة إكس: هجوم ايران الفاشل خدم إسرائيل التي ستكسب تعاطفا دوليا بعد أن فقدته خلال الأشهر الأخيرة جراء ما ارتكبته من جرائم في حق شعب غزة والبداية اليوم من مجلس الأمن.

وتابع: إيران أرسلت سترة النجاة لنتنياهو الذي يعاني داخليا ، هجوم ليلة امس أثبت ضعف الترسانة الصاروخية الإيرانية التي لم تحقق أي هدف عسكري.

وأضاف: أعتقد إن إسرائيل ستستهدف مجددا أهداف إيرانية وقد تكون هذه المرة داخل العمق الإيراني .. لكن لا داعي للقلق...هم حبايب.