تراند اليوم : لم يتزوج برا بها .. بالفيديو .. مواطن يروي قصة عيشه وحيدا بعد وفاة والدته ويتحدث عن اللحظات الأخيرة من حياتها بالدموع

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير على قناة إم بي سي، قصة مسن يعيش وحيدا بعد وفاة والدته، ولم يتزوج حتى يتمكن من برها ورعايتها.

وقال التقرير أن العم حزمي يعيش لسنوات داخل هذا المنزل متعلقا بذكرياته مع والدته في أرجائه فلم يتزوج طيلة حياته برا بها.

من جانبه قال العم حزمي: "ما أرضى واحد يتكلم عليها من أهلي لا من قريب ولا من بعيد، قلت لها يامه نبغى نتسحر تيمنت كذا وقالت خالتي يا عبدالله ومالنا من الدنيا شي ادعولها بالرحمة المرة رفعت يدها وقطعت"، ثم بكى حزنا على والدته.

وتابع: أنا والله ما توظفت ولا تزوجت أنا مع أمي لين توفت، وخدت عمتي مرت أبوي وهي قد قالت يا عبدالله ما ".." هي وإياها كأنهم خوات.

وأضاف: "أطبخ لنفسي ويجيني ضيوف أطبخ والذبايح ما أطبخها إلا مندي"، يطبخ طعامه على الفحم ولا يستخدم الغاز.