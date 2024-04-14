تراند اليوم : وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا أميركا أن هجماتنا على إسرائيل ستكون محدودة.. وتحلينا بضبط النفس

صحيفة الخليج 365: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن أن هجمات إيران ضد إسرائيل ستكون محدودة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران اليوم الأحد، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون للدفاع عن النفس. مشيرا إلى أن طهران أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل.

وأضاف، هجوم إسرائيل على قنصليتنا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وتحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ.

وتابع، لا نبحث عن استهداف الأميركيين ولا القواعد الأميركية في المنطقة، وإذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة سنكون مضطرين لاستهدافها.