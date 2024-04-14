تراند اليوم : بالفيديو.. القبض على عدداً من الأشخاص لمخالفتهم الصيد بدون ترخيص والتشهير بأسمائهم

صحيفة الخليج 365: تمكنت القوات الخاصه بالأمن البيئي، من القبض على 9 لمخالفتهم الصيد بدون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، وشهرت بأسمائهم

وجاءت أسمائهم كالتالي:

يوسف عتيق العميري وريان أحمد العميري وعبدالعزيز عتيق الحويطي، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

إبراهيم حميد فريح، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وتم القبض على مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغه مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، و3 مخالفين لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وقبضت القوات على مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.