تراند اليوم : بالفيديو.. الإخبارية تشن هجوماً على مشاهير التواصل: "يتمايلون ويرقصون أمام الطعام خلال إعلان مدفوع"

صحيفة الخليج 365 : شنت قناة الإخبارية هجوماً على مشاهير التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهم في فيديو يتمايلون ويرقصون أمام الطعام خلال إعلان مدفوع.

وقال التقرير: يتمايلون أمام نعمة الله في مشهد استفز شريحة من المتابعين بعض ما يسمى مشاهير التواصل الاجتماعي ينشرون مقاطع نالت استهجان وامتعاض عدداً من المتابعين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع: وقبل عدة أشهر يواصل بعضهم بث مقاطع مرئية قوبلت برفض المتابعين والأسر، وجاءت هيئة تنظيم الإعلام لتكون لهم بالمرضاد.

وأضاف: في عصر التقنية يحظى ما ينشر على مواقع التواصل بمتابعة واسعة فالجهات المسؤولة بدورها أقرت شروطاً وضوابط للحفاظ على أخلاقيات وعادات وتقاليد المجتمع.

وأردف: من يدعم هؤلاء بالمتابعة والمال هم الجمهور العام إذ وفروا لهم الجماهيرية وسوقوا لهم شركات الإعلانات لتضخ لي جيوبهم الأموال مقابل تمايلهم وفي ذات الوقت تجدهم يتقدمون الصفوف في المناسبات الحكومية لتسويق المنتجات.