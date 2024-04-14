شكرا لمتابعة خبر عن ‎الأرصاد يتوقع هطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار بمشيئة الله تعالى من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية تشمل : الرياض العاصمة، الدرعية، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، المجمعة، ثادق، مرات، ضرماء، الغاط، الزلفي، شقراء، حريملا، رماح، وادي الدواسر، والسليل.

وشدد “الدفاع المدني ” على الجميع ضرورة الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.