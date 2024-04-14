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تراند اليوم : بالفيديو.. القبض على عدد من الأشخاص لمخالفتهم الصيد بدون ترخيص والتشهير بأسمائهم

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صحيفة الخليج 365: تمكنت القوات الخاصة بالأمن البيئي، من القبض على 9 لمخالفتهم الصيد بدون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، وشهرت بأسمائهم

وجاءت أسمائهم كالتالي:

يوسف عتيق العميري وريان أحمد العميري وعبدالعزيز عتيق الحويطي، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير الملكية.

إبراهيم حميد فريح، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وتم القبض على مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغه مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، و3 مخالفين لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وقبضت القوات على مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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