- 1/2
- 2/2
أعلنت شرطة منطقة الرياض عن إلقاء القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو أثناء مشاجرة جماعية في مكان عام.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه في إكس (تويتر السابق) أن المتهمين تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. كما أشار إلى أن عملية القبض ما زالت مستمرة على من قام بتوثيق ونشر المحتوى، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص بعد فيديو لمشاجرة جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.