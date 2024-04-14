شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص بعد فيديو لمشاجرة جماعية

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن إلقاء القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو أثناء مشاجرة جماعية في مكان عام.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه في إكس (تويتر السابق) أن المتهمين تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. كما أشار إلى أن عملية القبض ما زالت مستمرة على من قام بتوثيق ونشر المحتوى، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.