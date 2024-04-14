تراند اليوم : بالفيديو.. محام يروي قصة سجن "مراهق" بسبب تغريدة على منصة "إكس"

صحيفة الخليج 365:روى المحامي عبد العزيز العمري قصة سجن مراهق عمره 19 عاما بسبب استخدامه ألفاظا نابية وقذف أحد الأشخاص عبر منصة إكس.

وقال خلال لقاء له مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: " المراهق كان يرد على شخص في منصة إكس، ويقوم باستخدام ألفاظ نابية والقذف"، مشيرا إلى أن الشخص الذي وجه له المراهق الألفاظ النابية توجه إلى قسم الشرطة وأبلغ عن المراهق.

وتابع:"تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، وصدر حكم بمعاقبته بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية". لافتا إلى أنه وفقا للنظام تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين والقاضي يقدر العقوبة بالجرم وملابسات القضية.