رصد 13 مخالفة إنشائية على مبان في أبوعريش

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وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد حكمي، أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 13 مخالفة إنشائية مرتبطة بأعمال البناء، مبينا أن عدد طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغ 68 طلبا، فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 36 شهادة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تأتي ضمن جهود البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية.
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