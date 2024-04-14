شكرا لقرائتكم خبر جبال وسهول الباحة تتحول إلى لوحات طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت جبال وسهول منطقة الباحة إلى لوحات طبيعية خضراء خلابة على امتداد البصر، حيث أسهمت الأمطار الغزيرة التي تواصل هطولها على معظم محافظات المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة في اكتساء الأرض بغطاء نباتي كثيف يتخلله صوت خرير الماء المنساب من العيون الجارية مشكلا شلالات جاذبة للمتنزهين وعشاق الطبيعية الساحرة، إضافة إلى كثافة النباتات الموسمية والحشائش الغنية بالمكونات الطبيعية والتي وفرت المرعى المناسب لمربي الماشية. وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة مما جعلها ضمن المناطق على مستوى المملكة التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة مثل» العرعر» و»الزيتون البري» و»السمر» و»السدر» و»الطلح» و»الأثل».

كانت هذه تفاصيل خبر جبال وسهول الباحة تتحول إلى لوحات طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.