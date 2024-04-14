شكرا لقرائتكم خبر 6 مناطق للترفيه داخل محمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في 6 مناطق للترفيه، اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس فعاليات مهرجان عيد الفطر «عيدك بين أهلك وناسك» في كل من مدينة لينة التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية، وقبة بمنطقة القصيم، وتربة بمنطقة حائل، بمشاركة أبناء المجتمع المحلي.

وتضمنت فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية لجميع شرائح المجتمع، بهدف الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، وتعزيز أواصل الألفة بين أفراد المجتمع، وغيرها من الجوانب الأخرى.

وبينت الهيئة أن المهرجان تضمن ست مناطق للفعاليات هي: منطقة الضيافة والترحيب، والمسرح، ومنطقة VR؛ بعرض تفاعلي خاص تحت عنوان «استكشف المحمية»، ومسابقات وجوائز متنوعة للأطفال، وهدايا قيمة للزوار، إضافة إلى هدايا العيد المتنوعة، والدمى والرسم على الوجه ونقش الحناء وتجديل الشعر؛ بمشاركة 15 عارضاً من الحرفيين والأسر المنتجة لعرض المنتجات التي تعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي ومهارات أبنائه وبناته وإبداعاتهم المستلهمة من نقاء البيئة الطبيعية للمحمية.