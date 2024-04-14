شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مهيب لخطوط الطيران العالمية في أجواء المملكة خلال الساعات الماضية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لجأت خطوط الطيران العالمية لاستخدام الأجواء المملكة الآمنة لتشغيل رحلاتها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وكانت عدد من الدول قد أغلقت أمس مجالها الجوي لعدة ساعات بعد قيام إيران بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

ولجأت العديد من خطوط الطيران العالمية للمجال الجوي في المملكة من أجل المرور بسلام لوجهتها بعيدا على المناطق التي تشهد توترات على إثر هجمات إيران على إسرائيل.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أكد أن طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية، مضيفا أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأم.