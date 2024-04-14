مدن ومراكز الألعاب تجذب الأطفال في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لأيام العيد فرحة وبهجة في نفوس الجميع، وللأطفال فرحة خاصة ينتظرونها يوم العيد بمنتهى الصبر والشغف، حيث يوجد كثير من المظاهر التي تدخل الفرح والسعادة إلى قلوبهم، مثل: ارتداء الملابس الجديدة، والالتقاء بالأهل والأصدقاء، وتلقي العيديات، وتناول الحلويات والشكولاتات، إلى جانب الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، ومدن ومراكز الألعاب.

وشهدت مدن ومراكز الألعاب في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، أيام عيد الفطر المبارك، حضورا كثيفا من الأهالي وأطفالهم، الذين قدموا للاستمتاع بمختلف الأنشطة والفعاليات فيها.

وقالت مريم الشهري، إنها قدمت مع أبنائها إلى مدينة الألعاب بعد أن التقت بالأهل والأقارب، وتبادلوا التهنئة بالعيد المبارك، لتزيد فرحة الأطفال بالعيد وتجعلهم أكثر سعادة، خلال ركوب الألعاب المحببة لديهم، ثم تناول طعام العشاء.

وعبرت الطفلة لين الحداد عن سعادتها جدا بالعيد، وفَرحة خاصة بالقدوم إلى مدينة الألعاب مع أختها ووالدتها، وركوب مختلف الألعاب والمشاركة في أنشطة وفعاليات المدينة مع بقية الأطفال.

فيما أكد الطفل يزن الهلال حرصه خلال أيام العيد على الذهاب إلى مدن الألعاب مع أسرته، لممارسة هوايته في ركوب الألعاب في أجواء البهجة والفرحة بالعيد، مشيرا إلى أنه يعد ذلك جزءا أساسيا في العيد السعيد.