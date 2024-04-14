ترسيخ رحلة كاوست مع الذكاء الاصطناعي بطرح أفكار جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطمح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» من خلال ترسيخ رحلتها مع الذكاء الاصطناعي لمعالجة المعلومات بسرعة فائقة وطرح أفكار جديدة وتحقيق الاستنتاجات وخطط المهارات الناجحة بكفاءة عالية؛ ويلبي حاجة المملكة إلى صقل القدرات والتدريب لإنتاج كوادر وطنية عالية الجودة؛ بالمزج بين أسلوب تعليم متميز ومحتوى متطور ملائم لظروف العالم الحقيقي. وتبنت «كاوست» في إطار تعزيز تجربتها مع الذكاء الاصطناعي إطلاق منظومة الدورات التدريبية القائمة على العلوم والتقنية تحت مسمى «التعليم المستمر» من خلال أكاديمية «كاوست»؛ التي قدمت منذ انطلاقتها 2022؛ ستة برامج تدريبية، وثلاثة معسكرات صيفية، وعملت مع20 جامعة سعودية؛ مستقطبة المشاركين من 12 مدينة من مختلف أنحاء المملكة؛ يشكلن النساء 70% منهم؛ حيث أنهت تدريب حوالي 2000 طالب وطالبة بنهاية ذات العام؛ في ظل تواجد نخبة من خبراء هذا المجال أمثال البروفيسور يورغن شميدهوبر مدير مبادرة الذكاء الاصطناعي في الجامعة والشهير عالميا بـ»أبي الذكاء الاصطناعي الحديث». رحلة كاوست مع الذكاء الاصطناعي: تصدرت المؤسسات الأكاديمية الفاعلة في زيادة القدرات البشرية والابتكارات.

تملتك تقنيات متقدمة يشغلها خبراء رائدون.

شراكات تعاونية متميزة مع مؤسسات رئيسة من القطاعين العام والخاص.

طموحات غير محدودة لتضمين الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية.

تعزيز الأمن والطاقة وتحليلات البيانات والصحة دعما لمستهدفات رؤية 2030.

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