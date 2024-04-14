طلاب تعليم الرياض يتصدرون منافسات كانجارو موهبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طلاب وطالبات تعليم الرياض مستويات متقدمة في منافسات «كانجارو موهبة 2024م» بحصولهم على 717 ميدالية، متفردين بالصدارة في قائمة الفائزين والفائزات في المسابقة، في إنجاز جديد ومميز للإدارة وطلابها وطالباتها. وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور نايف الزارع الطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، مشيدا بهذه النتائج المبهرة التي تعد إضافة نوعية في رصيد الإنجازات المتواصلة لطلاب وطالبات تعليم منطقة الرياض، مثمنا الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة، الذي انعكس جليا في تعزيز تنافسية التعليم في المملكة إقليما ودوليا.

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