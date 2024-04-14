شكرا لقرائتكم خبر مبادرة توعوية للحد من التسول في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهدف البرنامج منسوبي ومنسوبات الفرع وأهالي المنطقة والمقيمين بها من خلال عدد من الفعاليات والنشرات التوعوية، توعية بمخاطر التسول والمتسولين على الأفراد والمجتمعات من منظور شرعي وسلوكي اجتماعي ونفسي وأمني، ووجوب التصدي لهذه الظاهرة.
ويأتي البرنامج ضمن عدد من المبادرات والبرامج التي ينفذها فرع الوزارة بجازان خلال العام الحالي لتقديم كل ما يهم المواطن والمقيم في دينه ودنياه، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر وتحقيقا لرسالة هذه الدولة المباركة ورؤيتها الطموحة.
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