شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل طشقند للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الخليج وآسيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار طشقند الدولي معالي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرام علييوف.

ومن المقرر أن يشارك سمو وزير الخارجية يوم غد الإثنين في الاجتماع الوزاري الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، إلى جانب عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية.

