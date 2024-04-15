تراند اليوم : الكشف عن أبرز السيناريوهات التي قد تلجأ إسرائيل إليها للرد على هجمات إيران

صحيفة الخليج 365: كشف محللون، عن أبرز سيناريوهات الرد الإسرائيلي على هجمات إيران.

وقال محللون، إن إسرائيل قد تلجأ للرد بالمثل أي مسيرات بمسيرات وبالمناسبة تكون هناك أفضلية للمسيرات الإسرائيلية بالوصول إلى العمق الإيراني لكن بشرط موافقة أميركا.

وأضافوا: ربما تشن إسرائيل هجمات بصواريخ بعيدة المدى تطلق من طائرات تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط بعيدا عن أجواء سوريا ولبنان ما يسمح بالحفاظ على عنصر المفاجآة لكن هذا الخيار ليس سهلا نظرا للتكلفة.

وأكملوا: على الطاولة الإسرائيلية وهو استهداف قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني عبر شبكة عملاء من الموساد في الداخل الإيراني وهذا السيناريو تقليدي من حيث الشكل لكن ربما تكون المفاجأة بالأسماء.

وزادوا: أحد السناريوهات استخدام إسرائيل لهجمات سيبرانية في إيران لتعطيل دفاعاتها قبل هجوم جوي متوقع وتحقيق مفاجأة تكتيكية بإغراق إيران في الظلام

وتابعوا: أما منشآت إيرانية النووية فهي في دائرة الاستهداف أيضا.. فبالرغم من أنها محمية، إلا أن مواقعها معروفة بدقة، وقد تستهدفها إسرائيل في حال تصاعد التوترات.