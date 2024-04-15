تراند اليوم : مستعمل بسعر مغري .. شاهد: أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع

صحيفة الخليج 365: استغل أردنيون سقوط صواريخ في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية، للتندر على الهجوم الإيراني على إسرائيل، رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ، وقاموا بعرضها للبيع.

وعرض مواطنون حطام الصواريخ التي سقطت على مناطق الحسا، ومرج الحمام، ومحافظة الكرك للبيع على موقع "السوق المفتوح" الشهير والمختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع، بأسعار متفاوتة.

ونشر مواطن أردني أحد الإعلانات عبر منصة " إكس " تحت عنوان: "صاروخ باليستي إيراني مستعمل بحالة حسنة للبيع"، فيما كتب أحدهم "صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغرٍ".

وكشف المعلن عن مواصفات الصاروخ ووصفه أنه من "نوع ممتاز" تعرض لحادث ، مٌشيرا إلى أن الدفع بالأقساط.