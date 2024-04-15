شكرا لمتابعة خبر عن قصة سجن مراهق بسبب استخدامه ألفاظا نابية على إكس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المحامي عبد العزيز العمري قصة سجن مراهق عمره 19 عاما بسبب قذفه واستخدامه ألفاظا نابية على منصة إكس.

وذكر العمري أن المراهق كان يرد على أحد الأشخاص في منصة إكس واستخدم ألفاظ نابية ضد شخص، فاتجه الأخير لقسم الشرطة وقدم بلاغا ضد المراهق، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن المراهق نسى ما قام به إلا أن الشرطة قامت باستدعائه واستمعت إلى أقواله وتم إحالته إلى للنيابة والمحكمة الجزائية وتم محاكمته.

ولفت إلى أن استخدام الشخص لحسابات بأسماء وهمية فلن يتم التوصل إليه ارتكب أحد الجرائم المعلوماتية إلا أن ذلك غير صحيح حيث يمكن التوصل إليه عن طريق الشرطة.