تراند اليوم : بالفيديو.. محلل عسكري سوري: الضربة الإيرانية "جعجعة بلا طحين" ومسرحية فاشلة وسخيفة

صحيفة الخليج 365: علق المحلل العسكري السوري العميد أسعد عوض الزعبي، على الهجوم الإيراني على إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال الزعبي، خلال لقاء بقناة "الحدث": الضربة الإيرانية "جعجعة بلا طحين" وأمدت في عمر نتنياهو الذي كاد أن يُقتل سياسيًا وعسكريًا.

وأكمل: الضربة الإيرانية أنعشت إسرائيل المنهمكة والمهزومة التي ظهرت أمام أعين كل دول العالم، مبينا: الكيان الإسرائيلي مصطنع من أجل عمليات الإجرام والقتل.

وتابع: ما قام به النظام الإيراني أمد في عمر نتنياهو الذي كاد أن يقتل عسكريا وسياسيا وجسديا، واصفا الضربة الإيرانية بالمسرحية الفاشلة والسخيفة.

واختتم: يساورني شك كبير بأن قتل هؤلاء السبعة في القنصلية الإيرانية هي عملية مفبركة ومتفق عليها بين إسرائيل وأمريكا وإيران من أجل الوصول إلى هذه النتيجة وهي إنعاش إسرائيل ورفع الانتقادات ضد إسرائيل.