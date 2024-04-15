ذكرت صفحة “أخبار السعودية” مواعيد مهمة لانتهاء الفصل الدراسي الثالث، مع بدء عودة الطلاب إلى المدارس اليوم لاستئناف الفصل الأخير للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت الصفحة أنه سيبدأ اختبار منتصف الفصل في يوم 12 شوال، وستكون هناك إجازة مطولة في يوم 23 شوال.

وأشارت أيضًا إلى أنه ستبدأ الاختبارات النهائية العملية والشفهية في يوم 20 ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية في يوم 27 ذي القعدة.

وأكدت الصفحة أنه سينتهي الفصل الدراسي الثالث في يوم 4 ذي الحجة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن 5 مواعيد متبقية على انتهاء الفصل الدراسي الثالث بعد استئناف الدراسة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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