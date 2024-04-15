تراند اليوم : "بعد الدوشة والانتظار شوية بمب من بتوع العيد".. علاء مبارك يسخر من هجوم إيران على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ووصف علاء، في منشور على "إكس"، الضربة الإيرانية بـ"المسرحية الهزلية" و"الفيلم الهابط"، موضحا: "أكسب إسرائيل تعاطفا دوليا".

وأكمل: "فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل لم يحقق أي إيرادات ولا أهداف بل ربما تكسب إسرائيل بعض التعاطف الدولي و محاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة"، وفق قوله.

وزاد: "بعد الدوشة ووجع الدماغ اللي عملتها إيران والكل صاحي ومفنجل يتابع بشغف الأخبار عن مطارات قفلت ومجالات جوية تم إغلاقها ورحلات طيران تم تعليقها وتهديد ووعيد وكلام كبير أكبر بكثير من إمكانيات صاحب الحدث السري للغاية و كلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء وصواريخ باليستية تدمر المطارات والممرات والكل منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم؛ بعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية وهى عبارة عن شوية بمب من بتوع العيد لا يودي ولا يجيب".

وتابع: "والمشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته إيران بأن الرد سيكون أقوى على أي خطوة متهورة تقوم بها إسرائيل! فعلاً مسرحية هزلية".