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تراند اليوم : هل ارتبط بها؟..شاهد: صورة للاعب الاتحاد "كريم بنزيما " مع فنانة هندية شهيرة وعلامة حب بينهما تثير الجدل

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هل ارتبط بها؟..شاهد: صورة للاعب الاتحاد

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صحيفة الخليج 365: أثار لاعب فريق نادي الاتحاد ، كريم بنزيما جدلا واسعا بعد ظهوره رفقة الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.

البداية مع نشر راوتيلا، إحدى الممثلات المعروفات في بوليوود، صور مع بنزيما، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقت الصور بوسم الحبlove، إلى جانب اسمها واسم بنزيما.

وهو ما أثار ردود أفعال واسعة، وترددت أنباء حول ارتباط اللاعب بالممثلة الشهيرة،وتساءل الكثيرون حول حقيقة هذا الارتباط وطالبوا اللاعب بكشف التفاصيل.

هل ارتبط بها؟..شاهد: صورة للاعب الاتحاد
هل ارتبط بها؟..شاهد: صورة للاعب الاتحاد
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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