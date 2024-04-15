تراند اليوم : شاهد: تصرف مفاجئ من "ميغان" تجاه امرأة أرادت الوقوف بجانب زوجها الأمير "هاري"

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو ميغان ماركل وهي تمنع امرأة من الوقوف إلى جانب زوجها الأمير هاري لالتقاط صورة تذكارية خلال الاحتفال بفوز فريق البولو.

تصرف ماركل مع زوجها

وأبان الفيديو ماركل تقف بجانب زوجها، على خشبة المسرح في نادي غراند تشامبيونز للبولو في ويلينجتون بولاية فلوريدا، بينما حاولت امرأة أخرى الوقوف بجانب الدوق لالتقاط صورة بعد تحدي "Royal Salute Polo Challenge".

ويمكن سماع ميغان في الفيديو وهي تقول للمرأة: "هل تريدين المجيء إلى هنا؟"، ثم ابتسمت وهي تشير إلى المرأة لتقف على جانبها الأيسر بدلا من جانب الأمير هاري الأيمن.

لا تثق في زوجها

وتفاعل نشطاء مع الفيديو، حيث علق أحدهم: "يبدو أنها لا تثق في زوجها. ولهذا السبب تستمر في التمسك به، وأي امرأة تقف بجانبه تطلب منها أن تقف بجانبها".