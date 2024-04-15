الشؤون الإسلامية تحذر من التعامل مع رسالة تنتحل اسم الوزارة

حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من التعامل مع رسالة متداولة غير صحيحة، والتي انتحلت اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من مهمة المهاجمين "الهكر" للوصول إلى الأجهزة الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين بشكل غير مشروع.

وأكدت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، للجميع بأهمية التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية للتحقق من أي معلومات وأخبار متداولة.