تراند اليوم : أنور مالك ينشر فيديو ل "مسن فلسطيني" .. ويعلق: اسمعوه يا من تضحكون على العالم بشعارات حمساوية

صحيفة الخليج 365: نشر المحلل السياسي أنور مالك مقطع فيديو لمسن فلسطيني قعيد عبر عن غضبه، بسبب ما تعرض له أهالي غزة من قتل ودمار وتهجير بعد الحرب التي بدأتها حماس بالهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقال المسن خلال مقطع فيديو : "حماس وكله متآمر على الشعب، تمنيت الموت، لكن مش راضي يجي ايش أعمله، وابنتي أصيبت في قدمها".

وتابع: "حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كلهم، في حماس واللي كان السبب، كل سنتين حماس إلها حرب عشان السنوار، ناس في الفنادق وناس في الأنفاق، والشعب اللي مات".

وعلق أنور مالك على الفيديو قائلا: "صوت مكلوم على كرسي متحرك من غزة يتحدث بكل حرقة عن محرقة حماس والمختل السنوار.. اسمعوه يا من تضحكون على العالم بشعارات حمساوية كاذبة وتوزعون تهم الصهينة على من يفضح أكاذيب إخوان إيران، ردوها عليه أن استطعتم أيها الكاذابون من هنية إلى مشعل والحيّة وغيرهم".