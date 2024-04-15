شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة الأحوال لكل سعودي من سن السادسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد وفقرات نظام الأحوال المدنية من ضمنها المادتين (16، 67) من نظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ، الذي ينص على أن تسجل الخصائص الحيوية "البصمة" للسعوديين عند بلوغ سن «السادسة».

ووافق "مجلس الوزراء" على تعديل المادة 67 والتي توجب يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك.

وتنص المادة على أن يكون ذلك اختيارياً لمن هم بين من (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. أهم التعديلات

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي اطلعت عليه "اليوم"، تضمنت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة «الثانية»، يكون ترتيبها «ك» بالنص الآتي: "ك - البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي”.

وشملت التعديلات تعديل المادة «السادسة عشرة»، لتكون بالنص الآتي: "عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ من «السادسة» من السعوديين، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".