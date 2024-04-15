تراند اليوم : شاهد.. لحظة إنقاذ طفلين كانا عالقين داخل السيارة بسبب السيول التي اجتاحت ولاية المضيبي بعمان

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ طفلين كانا عالقين داخل السيارة بسبب السيول التي تسببت بـ12 حالة وفاة بينهم 9 أطفال في ولاية المضيبي بعمان.

واجتاحت سيول عارمة أجزاء من سلطنة عمان بعد هطول أمطار غزيرة، راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس.

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أمس الأحد، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و 9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، بسبب سوء الأحوال الجوية.