تراند اليوم : "يمسك بيده مصحف ".. شاهد أول ظهور لسائق أوبر المتهم في قضية فتاة الشروق داخل المحكمة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أول ظهور لسائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً بـ "فتاة الشروق" في مصر.

وظهر المتهم داخل محكمة جنايات التجمع الخامس، يرتدي الزي الأبيض، ممسكاً في يده سبحة ومصحف، بحسب فيديو نشره موقع القاهرة 24.

وطالب محامي المتهم الاطلاع على تقييم السائق في تطبيقات التوصيل الذي كان يعمل عن طريقها.

ونفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وهي الشروع في خطف حبيبة الشماع، وتناول الحشيش المخدر.

وقال المتهم:" والله العظيم ما عملت كده، ومستعد أحط البشعة على لساني عشان أثبت إني مش بكذب".