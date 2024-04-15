تراند اليوم : أول تعليق لمتحدث الخارجية الإيرانية حول تنفيذ الهجوم العسكري على إسرائيل واحتجاز سفينة بمضيق هرمز

صحيفة الخليج 365: علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على الهجمات التي شنتها بلاده على إسرائيل، قائلا إنها كانت رد فعل "مشروعا" و"مسؤولا".

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران إن العمل العسكري كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل القنوات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، لكنها ستتخذ "إجراءات متناسبة" للدفاع عن نفسها.

وأشار إلى أن "إيران تحركت من خلال استخدام حقوقها الأصيلة في إطار الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفيما يتعلق باستیلاء القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني، علی سفينة قالت طهران إنها تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز، قال إن "إيران تلتزم دائما بحرية الملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى القوانين والأنظمة الدولية وتتصرف دائما ضمن هذا الإطار".

وأوضح أنه بناء على المعلومات المتوفرة لديهم فمن المؤكد أن السفينة المحتجزة تابعة لإسرائيل، مشيراً إلى أنه تم احتجاز هذه السفينة بسبب انتهاكها لقواعد الشحن الدولية.