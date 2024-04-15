القبض على رجل وإمرأة متلبسين بالتصرفات الخادشة للحياء في الرياض

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم القبض على رجل وامرأة بعد ظهورهما في محتوى مرئي متداول وقيامهما بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية، مخالفة للآداب العامة.
تم إيقاف الرجل والسيدة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما قبل إحالتهما إلى النيابة العامة.
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