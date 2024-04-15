شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأستراليا تدين حادثة الطعن بمجمع ويستفيلد بونداي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سفارة المملكة لدى أستراليا عن إدانتها واستنكارها لحادثة الطعن التي حدثت في مجمع ويستفيلد بونداي بمدينة سيدني.

وقدمت سفارة المملكة بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا ولذوي الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الشرطة الأسترالية كشفت أمس عن هوية الرجل الذي قتل 6 أشخاص في مركز تسوق في سيدني بسكين قبل أن يُقتل بالرصاص.

وأضافت أن الجاني هو جويل كاوتشي، ويبلغ من العمر 40 عاما، وقام بطعن المجني عليهم السبت الماضي بسكين، مؤكدة أن الهجوم كان على الأرجح مرتبطا بالصحة العقلية لكاوتشي مستبعدة وصف الحادث بأنه عمل إرهابي.

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